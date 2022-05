Polonia: difficoltà nell'ospitare profughi ucraini

(XINHUA) - VARSAVIA, 12 MAG - Se non fosse stato per il conflitto tra Russia e Ucraina, l'edificio per uffici di via Woloska 7 a Varsavia avrebbe potuto essere demolito per far posto a un nuovo parco commerciale. Tuttavia, questo ospita oggi circa 400 rifugiati ucraini.

Nell'edificio di otto piani, gli uffici sono stati trasformati in camere da letto mentre il guardaroba del primo piano è ora un parco giochi per bambini e il terzo piano è utilizzato per le visite da terapisti e psicologi.

All'ultimo piano c'è anche una stanza dedicata ai neonati e sono finora 3 le donne ucraine che hanno dato alla luce i propri bambini nell'edificio.

Solo a Varsavia vi sono circa 30 centri di accoglienza simili per le persone in fuga dal conflitto.

Secondo la Guardia di Frontiera del Paese, la Polonia ha già accolto oltre tre milioni di ucraini e di questi, più di 300.000, tra cui 120.000 bambini, sono giunti a Varsavia, una città con meno di 1,8 milioni di abitanti.

Tale afflusso rappresenta senza dubbio una sfida enorme sia per il Paese che per la sua capitale.

Michalina Wieczorek, una delle due impiegate a tempo pieno del centro, ha dichiarato ai microfoni di Xinhua che la pandemia di Covid-19 ha rappresentato una sfida per loro, poiché sono state segnalate infezioni nell'edificio sia a marzo che ad aprile.

"Li isoliamo, sottoponiamo a tampone gli altri e riportiamo indietro quelli che risultano negativi", ha spiegato la responsabile.

Secondo quest'ultima, il finanziamento è un altro problema dal momento che, se i fondi dell'Unione Europea non arriveranno per tempo, le cose saranno molto complesse.

"I prezzi sono alti. E c'è l'inflazione. Ma la gente continua ad arrivare", ha aggiunto il suo collega Bartosz Domanski.

Il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski ha dichiarato a metà aprile che di fronte alla "più grande crisi di rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale", l'onere di aiutare le persone colpite dal conflitto "non dovrebbe essere sostenuto solo dai vicini dell'Ucraina".

C'è poi la carenza di manodopera.

Per ora, le organizzazioni non governative (Ong) e i volontari forniscono ancora gran parte del supporto: molti di loro si assentano dal lavoro per aiutare il centro, una tendenza tutt'altro che sostenibile nel lungo termine.

Il Ptak Warsaw Expo, il più grande centro espositivo dell'Europa centrale è ora un importante punto di assistenza per gli ucraini che arrivano in Polonia e ne ha già ospitati 65.000 dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

"In realtà, all'inizio è stato difficile ma in seguito è stato più facile perché tutti erano disposti aiutare. Tutti volevano impegnarsi. Quindi è andata bene. Avevamo molti rifornimenti e il nostro magazzino era pieno. Ma ora, sapete, il coinvolgimento è molto, molto più basso", ha spiegato Marta Pasternak, key account manager internazionale dell'Expo.

Quest'ultima ha aggiunto: "Ma la gente è un po' stanca adesso. Non hanno più le risorse necessarie", sottolineando che i rifornimenti del centro si stanno esaurendo.

Dominika Pszczolkowska, ricercatrice sulla migrazione presso il Center of Migration Research dell'Università di Varsavia, ha tra i suoi interessi di ricerca le politiche migratorie e di integrazione. L'esperta ha dichiarato a Xinhua che il sistema sanitario e quello dell'istruzione in Polonia si trovano al momento sotto pressione.

"Anche prima del conflitto, avevamo una carenza di insegnanti, carenza piuttosto grave", ha detto quest'ultima. "Se verranno aggiunti 100.000 studenti, ovviamente la carenza sarà molto più pesante".

Lo stesso vale per gli alloggi.

Trovare un alloggio temporaneo sembra essere relativamente facile per gli ucraini, ma "il problema è trovare qualcosa per un periodo prolungato dato che le persone riescono ad ospitare per una o due settimane, ma non è una soluzione che può durare per mesi", ha poi continuato Pszczolkowska.

Quest'ultima ha aggiunto: "Almeno a Varsavia, il mercato immobiliare era già piuttosto rigido prima del conflitto. E ora abbiamo aggiunto alla città circa il 17% di abitanti in più.

Quindi, ci sono difficoltà nel trovare appartamenti in affitto, anche se le persone dispongono di risparmi o di un lavoro".

A causa di vari problemi, come quelli di assimilazione e di integrazione, molti rifugiati ucraini stanno per andarsene.

Secondo i dati diffusi a metà aprile dall'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti, più di 870.000 ucraini fuggiti all'estero dal 24 febbraio sono già tornati in patria e circa 30.000 ucraini rientrano in Ucraina ogni giorno.