Polonia: difficoltà nell'ospitare profughi ucraini (3)

(XINHUA) - VARSAVIA, 12 MAG - Dominika Pszczolkowska, ricercatrice sulla migrazione presso il Center of Migration Research dell'Università di Varsavia, ha tra i suoi interessi di ricerca le politiche migratorie e di integrazione. L'esperta ha dichiarato a Xinhua che il sistema sanitario e quello dell'istruzione in Polonia si trovano al momento sotto pressione.

"Anche prima del conflitto, avevamo una carenza di insegnanti, carenza piuttosto grave", ha detto quest'ultima. "Se verranno aggiunti 100.000 studenti, ovviamente la carenza sarà molto più pesante".

Lo stesso vale per gli alloggi.

Trovare un alloggio temporaneo sembra essere relativamente facile per gli ucraini, ma "il problema è trovare qualcosa per un periodo prolungato dato che le persone riescono ad ospitare per una o due settimane, ma non è una soluzione che può durare per mesi", ha poi continuato Pszczolkowska.

Quest'ultima ha aggiunto: "Almeno a Varsavia, il mercato immobiliare era già piuttosto rigido prima del conflitto. E ora abbiamo aggiunto alla città circa il 17% di abitanti in più.

Quindi, ci sono difficoltà nel trovare appartamenti in affitto, anche se le persone dispongono di risparmi o di un lavoro".

A causa di vari problemi, come quelli di assimilazione e di integrazione, molti rifugiati ucraini stanno per andarsene.

Secondo i dati diffusi a metà aprile dall'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti, più di 870.000 ucraini fuggiti all'estero dal 24 febbraio sono già tornati in patria e circa 30.000 ucraini rientrano in Ucraina ogni giorno. (XINHUA)