Polonia: difficoltà nell'ospitare profughi ucraini (2)

(XINHUA) - VARSAVIA, 12 MAG - Secondo quest'ultima, il finanziamento è un altro problema dal momento che, se i fondi dell'Unione Europea non arriveranno per tempo, le cose saranno molto complesse.

"I prezzi sono alti. E c'è l'inflazione. Ma la gente continua ad arrivare", ha aggiunto il suo collega Bartosz Domanski.

Il viceministro degli Esteri polacco Pawel Jablonski ha dichiarato a metà aprile che di fronte alla "più grande crisi di rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale", l'onere di aiutare le persone colpite dal conflitto "non dovrebbe essere sostenuto solo dai vicini dell'Ucraina".

C'è poi la carenza di manodopera.

Per ora, le organizzazioni non governative (Ong) e i volontari forniscono ancora gran parte del supporto: molti di loro si assentano dal lavoro per aiutare il centro, una tendenza tutt'altro che sostenibile nel lungo termine.

Il Ptak Warsaw Expo, il più grande centro espositivo dell'Europa centrale è ora un importante punto di assistenza per gli ucraini che arrivano in Polonia e ne ha già ospitati 65.000 dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.

"In realtà, all'inizio è stato difficile ma in seguito è stato più facile perché tutti erano disposti aiutare. Tutti volevano impegnarsi. Quindi è andata bene. Avevamo molti rifornimenti e il nostro magazzino era pieno. Ma ora, sapete, il coinvolgimento è molto, molto più basso", ha spiegato Marta Pasternak, key account manager internazionale dell'Expo.

Quest'ultima ha aggiunto: "Ma la gente è un po' stanca adesso. Non hanno più le risorse necessarie", sottolineando che i rifornimenti del centro si stanno esaurendo. (SEGUE)