People's Bank of China: +8% uso transfrontaliero Rmb

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - L'utilizzo transfrontaliero del Rmb ha raggiunto i 9.700 miliardi di yuan (circa 1.450 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2022, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Lo ha fatto sapere la People's Bank of China, la banca centrale cinese.

Secondo un rapporto pubblicato da quest'ultima, tale dato comprende incassi per 4.800 miliardi di yuan e pagamenti per 4.900 miliardi.

Gli incassi e i pagamenti transfrontalieri in Rmb nell'ambito dei conti correnti hanno totalizzato 2.100 miliardi di yuan, con un aumento del 23% rispetto all'anno precedente.

Di questa cifra, gli incassi e i pagamenti in Rmb relativi al commercio di beni si sono attestati a 1.600 miliardi di yuan, mentre quelli del commercio di servizi e degli altri conti correnti hanno totalizzato 478,3 miliardi di yuan.

Gli incassi e i pagamenti transfrontalieri in renminbi del conto capitale sono stati pari a 7.600 miliardi di yuan, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)