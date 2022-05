Hainan elimina alcuni limiti di proprietà straniera

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - La Cina eliminerà i limiti di proprietà straniera di alcune imprese di navigazione nel porto di libero scambio di Hainan, nell'ambito degli sforzi volti a stimolare lo sviluppo dello scalo. È quanto si legge in un comunicato ufficiale di ieri.

Secondo il Consiglio di Stato, l'abolizione dei limiti, in vigore dal 5 maggio, riguarderà solamente le imbarcazioni impegnate nella navigazione e nelle operazioni all'interno del porto.

Tale mossa consiste in un adeguamento all'attuazione di un regolamento sulla registrazione delle navi in Cina, che stabilisce che almeno la metà delle quote di partecipazione delle imbarcazioni registrate e operanti principalmente nella nazione asiatica debba provenire da investitori cinesi.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato che i dipartimenti dei trasporti e della marina della provincia di Hainan sono tenuti a rafforzare lo scambio di informazioni per migliorare il monitoraggio dei processi pertinenti, al fine di salvaguardare l'ordine del trasporto nazionale in vie navigabili, oltre che la sicurezza nazionale.

La Cina ha pubblicato un piano generale per il porto di libero scambio di Hainan il 1° giugno 2020, con l'obiettivo di trasformare la provincia in un porto di libero scambio di alto livello e di influenza globale entro la metà del secolo.

