Dietro le quinte de 'Il problema dei tre corpi'

(XINHUA) - WUHAN, 12 MAG - Gli appassionati di fantascienza hanno visto con piacere tre trailer e il design di una tuta spaziale relativi al prossimo adattamento animato del pluripremiato romanzo cinese di fantascienza 'Il problema dei tre corpi' pubblicati sulla piattaforma cinese di video sharing e streaming Bilibili. L'uscita del film è prevista per la fine dell'anno.

Soprannominato 'B Site', Bilibili vanta oltre 100 milioni di utenti attivi mensili. Il film d'animazione è prodotto in collaborazione da Yhkt Entertainment e Three-Body Universe (Shanghai).

Ruan Rui, fondatore di Yhkt Entertainment con sede a Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale dell'Hubei, ha dichiarato di aver ricevuto molti feedback dagli spettatori e le aspettative sono alte.

Dopo essere stato invitato a lavorare al progetto quattro anni fa, Ruan è stato sopraffatto dall'onore e dalla pressione.

Nato nel 1982, Ruan è uno dei primi professionisti cinesi a specializzarsi in animazione, arte dei media digitali, game design e campi correlati. Nel 2015, ha fondato un'azienda culturale che si occupa di prodotti di animazione competitivi.

Già nelle fasi iniziali, la società ha creato molti cartoon popolari, tra cui 'Incarnation', che ha attirato milioni di fan.

L'azienda ha appena completato un finanziamento di diverse centinaia di milioni di yuan, con l'ultima valutazione pari a quasi 2,5 miliardi di yuan (circa 372 milioni di dollari).

Nell'ufficio di Ruan sono presenti diverse console di gioco, un cubo di Rubik 7x7 e libri disposti su un'ampia scrivania.

Contro la parete si trova invece una teca di vetro piena di certificati e riconoscimenti delle sue opere. Nella stanza ci sono inoltre un gatto e un pianoforte a coda.

Ruan ha dichiarato di essere un fan di lunga data del romanzo di fantascienza di Liu Cixin, vincitore del premio Hugo, e di comprendere appieno la sfida e il significato dell'animazione.

"Una delle difficoltà è data dal fatto che il romanzo si focalizza sulla conoscenza dell'universo e sull'immaginazione tra le civiltà piuttosto che su una narrazione cinematografica.

Nel processo di produzione del film, il team deve innanzitutto considerare se la produzione animata è conforme al tono del libro e offre al pubblico un senso di realismo", ha spiegato Ruan. (SEGUE)