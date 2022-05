Dietro le quinte de 'Il problema dei tre corpi' (2)

(XINHUA) - WUHAN, 12 MAG - Tuttavia, la sfida ha suscitato l'interesse di professionisti esperti nella produzione di animazione in tutta la Cina. Ruan ha dichiarato che il suo personale è cresciuto significativamente passando da 100 a quasi 500 dipendenti, con la maggior parte dei nuovi arrivati che lavorano alla sceneggiatura e alla produzione.

Cai Mingliang, un concept artist, dirige una squadra di quasi 30 persone incaricate di creare le immagini dei personaggi, delle creature e dell'ambiente dell'animazione: "speriamo di rendere soddisfatti gli spettatori e di regalare loro qualche sorpresa", ha aggiunto.

Per Cai, il punto di partenza della creazione è pensare a fondo e imparare a presentare meglio visivamente l'ambiente, le funzioni sociali e la prospettiva del mondo nel romanzo. Cai spiega ai suoi colleghi che quando disegna l'immagine di una foresta, un concept artist dovrebbe lavorare come uno scienziato naturale, ricercando informazioni tra cui le specie di piante, la longitudine e la latitudine del luogo in cui crescono.

"L'animazione, in quanto forma d'arte dell'immagine, è particolarmente adatta a presentare contenuti di fantascienza.

Non vedo l'ora di vedere come l'adattamento vada oltre la mia immaginazione", ha condiviso Liu, l'autore del romanzo.

"La connotazione ultima de 'Il problema dei tre corpi' è quella di pensare al futuro dell'umanità", ha concluso Ruan.

