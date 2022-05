Covid: Cina, 50% pazienti ospedalizzati con sintomi

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Il più lungo studio di follow-up finora condotto sul Covid-19 realizzato in Cina ha dimostrato che due anni dopo l'infezione, la metà dei pazienti ricoverati in strutture ospedaliere presenta ancora almeno un sintomo.

L'articolo, pubblicato oggi sulla rivista Lancet Respiratory Medicine, ha rivelato che quasi 1.200 partecipanti in Cina che hanno contratto il coronavirus che ha causato il Covid-19 tendono ad avere una salute più cagionevole e una qualità di vita più scarsa rispetto al resto della popolazione.

I ricercatori del China-Japan Friendship Hospital, della Chinese Academy of Medical Sciences, del Peking Union Medical College e della Tsinghua University School of Medicine hanno valutato lo stato di salute di 1.192 partecipanti con Covid-19 acuto che hanno ricevuto cure presso il Jinyintan Hospital di Wuhan tra il 7 gennaio e il 29 maggio 2020, a 6 mesi, 12 mesi e 2 anni.

Il gruppo, con un'età media di 57 anni al momento delle dimissioni, è stato sottoposto a un test di camminata della durata di sei minuti, a esami di laboratorio e a questionari relativi ai sintomi, alla salute mentale, alla qualità della vita correlata alla salute, all'eventuale ritorno al lavoro e all'utilizzo dell'assistenza sanitaria a seguito delle dimissioni. (SEGUE)