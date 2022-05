Covid: Cina, 50% pazienti ospedalizzati con sintomi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Lo studio ha mostrato che sei mesi dopo aver contratto il virus per la prima volta, il 68% di loro ha riportato almeno un sintomo di Covid sul lungo periodo, mentre a due anni dall'infezione, il 55% dei partecipanti ha segnalato sintomi, tra cui affaticamento, debolezza muscolare e difficoltà nel dormire.

Inoltre, tra i disturbi dei soggetti emergevano dolori articolari, palpitazioni, vertigini, mal di testa e ansia o depressione, stando a quanto emerge dall'indagine.

"I nostri risultati indicano che per una determinata percentuale di sopravvissuti al Covid-19 che sono stati ricoverati in ospedale, sebbene possano aver superato l'infezione iniziale, sono necessari più di due anni per guarire completamente dal virus", ha dichiarato Cao Bing, l'autore corrispondente dell'articolo, del China-Japan Friendship Hospital.

Gli autori dello studio hanno ammesso delle limitazioni, tra cui il fatto che coloro che non hanno preso parte allo studio potrebbero mostrare meno sintomi rispetto a coloro che hanno partecipato, un dato che potrebbe portare a una sovrastima della prevalenza dei sintomi a lungo termine del Covid-19.

Tuttavia, è "evidente la necessità di fornire un supporto continuo a una percentuale significativa di persone che hanno contratto il Covid-19", ha dichiarato Cao. (XINHUA)