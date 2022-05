Covid: 222 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 222 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 144 a Shanghai. Lo ha fatto sapere la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino odierno.

Oltre a Shanghai, altre 7 suddivisioni a livello provinciale hanno rilevato nuovi contagi locali, tra cui Pechino con 35 e la provincia dell'Henan con 21.

Shanghai ha inoltre segnalato 1.305 asintomatici a trasmissione locale, sul totale di 1.630 di nuova identificazione rilevati in totale nella Cina continentale.

A seguito della guarigione di 571 pazienti, il numero dei casi confermati che restano negli ospedali della Cina continentale per ricevere le cure adeguate è pari a 7.229.

La giornata di ieri, infine, ha visto ulteriori 5 nuovi decessi dovuti al virus, tutti a Shanghai. (XINHUA)