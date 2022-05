Cooperazione Pirelli con Cina rafforza competitività

(XINHUA) - MILANO, 12 MAG - La Cina è un importante mercato finale per i prodotti di punta del produttore italiano di pneumatici Pirelli, stando a quanto ha rivelato da Marco Tronchetti Provera, Ceo della società, nel corso di una recente intervista esclusiva rilasciata a Xinhua.

Secondo Tronchetti Provera, dopo aver consolidato la propria posizione sul mercato cinese, Pirelli è stata in grado di accelerare la crescita e di concentrarsi sui prodotti di consumo ad alta tecnologia e green, tra cui pneumatici per veicoli elettrici e a guida autonoma.

"Siamo riusciti a velocizzare la nostra crescita in Cina, focalizzandoci maggiormente sui consumatori. Nella nazione asiatica abbiamo infatti fabbriche più avanzate dedicate ad articoli ecologici e ad alta tecnologia", ha dichiarato Tronchetti Provera, anche vicepresidente esecutivo di Pirelli, in occasione del 150° anniversario dell'azienda.

Il valore dell'impresa è aumentato significativamente dopo che la China National Chemical Corporation (ChemChina), un'azienda chimica statale cinese attualmente parte di Sinochem Holdings, ha investito fortemente nel produttore italiano di pneumatici nel 2015, portando al delisting e alla riorganizzazione di Pirelli.

"È stata una grande mossa che ha creato un'azienda estremamente competitiva a livello globale... Penso che questo generi anche una migliore comprensione e visibilità per l'intero gruppo, non solo in Cina", ha aggiunto Tronchetti Provera.

Il Ceo ha parlato molto bene della partnership della propria azienda con ChemChina, descrivendo la loro collaborazione come "sempre solidale", costruttiva e professionale.

Attualmente, Pirelli possiede tre fabbriche ad alta tecnologia e un centro di R&S (ricerca e sviluppo) e innovazione in Cina, che si concentra su prodotti ecologici all'avanguardia e sull'attuazione di politiche di produzione sostenibili, oltre a quasi 4.000 negozi al dettaglio. (XINHUA)