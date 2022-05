Cina: rover su Marte rileva tracce di acqua

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Gli scienziati cinesi hanno scoperto nuove prove relative alla presenza di acqua su Marte in passato e di minerali idratati sul pianeta rosso, potenzialmente sfruttabili nel corso delle prossime missioni marziane con equipaggio.

Lo studio pubblicato oggi sulla rivista Science Advances ha rivelato che un grande bacino d'impatto su Marte conteneva acqua allo stato liquido durante l'epoca amazzonica, ovvero la più recente era geologica del pianeta.

I risultati contribuiscono a un crescente numero di segnali rivelatori che suggeriscono che le attività di acqua allo stato liquido su Marte potrebbero essere durate molto più a lungo di quanto si pensasse.

Lo studio ha inoltre indicato che sul pianeta sono attualmente presenti riserve idriche significative sotto forma di minerali idrati e verosimilmente di suolo ghiacciato.

I ricercatori, guidati dalla squadra del National Space Science Center della Chinese Academy of Sciences, hanno utilizzato i dati raccolti dal rover marziano cinese Zhurong sulle caratteristiche sedimentarie e minerarie dell'Utopia Planitia meridionale, una vasta pianura nell'emisfero settentrionale del pianeta rosso.

Gli studiosi hanno interpretato le rocce dai toni brillanti immortalate dalla telecamera di Zhurong come uno strato di 'duricrust' che sarebbe stato scolpito da una quantità sostanziale di acqua allo stato liquido, forse da acqua in risalita dal sottosuolo o dallo scioglimento di ghiaccio sotto la superficie.

La suddetta crosta solfato-minerale solida evidenzia le differenze con le duricrust più sottili e deboli osservate da altri rover marziani, che potrebbero essersi formate tramite l'azione del vapore acqueo, stando a quanto si legge nell'articolo.

Un altro studio cinese, pubblicato a marzo sulla rivista Nature Geoscience, ha inoltre rivelato che l'area in cui Zhurong è atterrato potrebbe aver subito un'erosione causata da venti e verosimilmente da acqua. (XINHUA)