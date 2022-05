Cina: robusta ripresa per trasporto merci

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Il trasporto merci in Cina ha registrato una ripresa costante grazie all'introduzione di molteplici misure volte a garantire una logistica e una fornitura che avvenga in maniera agevole.

Lo ha dichiarato ieri Li Guoping, un funzionario del ministero dei Trasporti.

Quest'ultimo ha affermato che martedì, il numero di mezzi pesanti in circolazione sulle strade nazionali ha raggiunto i 7,21 milioni, con un aumento del 25,65% rispetto al 10 aprile.

Li ha aggiunto che, grazie agli sforzi congiunti di varie suddivisioni e dipartimenti, il flusso logistico instabile, innescato dalla nuova ondata di Covid-19, è stato inizialmente attenuato e i principali indicatori logistici hanno continuato a migliorare.

Sempre alla data di martedì 10 maggio, il volume delle merci trasportate attraverso le ferrovie e le strade del Paese è aumentato rispettivamente del 5,71% e del 6,16% rispetto al 18 aprile. Anche il flusso di merci nei principali porti cinesi è aumentato dell'1,12%, mentre il volume di affari dei servizi postali ed espressi è cresciuto di circa il 20%.

Li ha poi concluso affermando che il Ministero collaborerà con i dipartimenti competenti per garantire trasporti e logistica regolari e ordinati e fornirà un robusto sostegno al fine di stabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento. (XINHUA)