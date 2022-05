Cina: 'molta fiducia' in crescita a lungo termine

(XINHUA) - LONDRA, 12 MAG - Più le multinazionali conoscono e integrano le proprie operazioni nell'economia cinese, più avranno fiducia nella crescita e nella prosperità a lungo termine della Cina: lo ha dichiarato Jerry Zhang, Ceo di Standard Chartered Bank (China), in una recente intervista a Xinhua.

Secondo quest'ultimo: "La Cina è il più grande produttore al mondo dotato del sistema di catena di approvvigionamento più completo e resistente, il quale ha aiutato l'economia cinese a riprendersi rapidamente dopo l'insorgere della pandemia di Covid-19".

Zhang ha aggiunto che "la Cina è anche il secondo mercato di consumo al mondo, con un'enorme domanda da parte dei consumatori che continuerà a promuovere la crescita delle Pmi, ad accelerare le innovazioni e a dare ancora più vigore all'economia cinese".

Secondo il Ceo, nel 2021 l'attività della banca in Cina è cresciuta in maniera significativa, trainata dalla gestione patrimoniale, dai mercati finanziari, dal commercio e dai prodotti non garantiti.

"La banca è molto ottimista sulle prospettive di sviluppo a lungo termine della Cina e continuerà a investire in questo Paese", ha dichiarato, ricordando che a febbraio Standard Chartered Group ha annunciato che nei prossimi tre anni investirà 300 milioni di dollari in attività legate alla Cina, "così da aiutare i nostri clienti a cogliere le opportunità derivanti dalla continua riforma e apertura della Cina".

Nel primo trimestre, il Pil cinese è cresciuto del 4,8% su base annua, un dato che, secondo Zhang, è "migliore del consenso del mercato", nonostante la nuova ondata di Covid-19 e il conflitto tra Russia e Ucraina.

"Si tratta di un buon risultato, che trae vantaggio dalle performance economiche e dall'iniziale sostegno macroeconomico del primo bimestre", ha aggiunto l'alto funzionario bancario.

"L'impatto dell'epidemia e dei rischi geopolitici globali potrebbe proseguire nel breve termine, ma riteniamo che i fondamenti di un'economia cinese resiliente, ad alto potenziale e prospera rimangano intatti", ha dichiarato Zhang a Xinhua, aggiungendo, "siamo molto fiduciosi sulle prospettive di sviluppo a lungo termine della Cina".

Nel sottolineare gli sforzi incessanti della Cina volti a promuovere uno sviluppo di alta qualità e ad approfondire la riforma e l'apertura, in particolare per portare l'apertura finanziaria a un livello superiore, il Ceo ha affermato che tale impegno "continuerà a fornire enormi opportunità di sviluppo per le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui Standard Chartered Bank".

In merito alle politiche e le misure adottate dalla Cina in settori quali l'apertura, la prosperità comune, l'innovazione e la trasformazione green, Zhang ha affermato che "i grandi sforzi compiuti dalla Cina per aprire continuamente il proprio settore finanziario e i risultati ottenuti in questo senso sono ben riconosciuti".

"Negli ultimi due anni, l'epidemia di Covid-19 ha messo a dura prova l'economia mondiale. Nel frattempo, la Cina ha raggiunto una crescita del Pil del 2,3% e dell'8,1% rispettivamente nel 2020 e nel 2021, contribuendo in modo significativo agli sforzi anti-epidemici globali e alla ripresa dell'economia mondiale", ha continuato Zhang.

Quest'ultimo ha infine affermato che nel contesto dei rischi crescenti di stagflazione a livello globale, "la crescita economica stabile della Cina continuerà a svolgere un ruolo importante per la ripresa e la crescita dell'economia mondiale".

