Cina: 'molta fiducia' in crescita a lungo termine

(XINHUA) - LONDRA, 12 MAG - Più le multinazionali conoscono e integrano le proprie operazioni nell'economia cinese, più avranno fiducia nella crescita e nella prosperità a lungo termine della Cina: lo ha dichiarato Jerry Zhang, Ceo di Standard Chartered Bank (China), in una recente intervista a Xinhua.

Secondo quest'ultimo: "La Cina è il più grande produttore al mondo dotato del sistema di catena di approvvigionamento più completo e resistente, il quale ha aiutato l'economia cinese a riprendersi rapidamente dopo l'insorgere della pandemia di Covid-19".

Zhang ha aggiunto che "la Cina è anche il secondo mercato di consumo al mondo, con un'enorme domanda da parte dei consumatori che continuerà a promuovere la crescita delle Pmi, ad accelerare le innovazioni e a dare ancora più vigore all'economia cinese".

Secondo il Ceo, nel 2021 l'attività della banca in Cina è cresciuta in maniera significativa, trainata dalla gestione patrimoniale, dai mercati finanziari, dal commercio e dai prodotti non garantiti.

"La banca è molto ottimista sulle prospettive di sviluppo a lungo termine della Cina e continuerà a investire in questo Paese", ha dichiarato, ricordando che a febbraio Standard Chartered Group ha annunciato che nei prossimi tre anni investirà 300 milioni di dollari in attività legate alla Cina, "così da aiutare i nostri clienti a cogliere le opportunità derivanti dalla continua riforma e apertura della Cina". (SEGUE)