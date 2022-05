Cina: 'molta fiducia' in crescita a lungo termine (3)

(XINHUA) - LONDRA, 12 MAG - In merito alle politiche e le misure adottate dalla Cina in settori quali l'apertura, la prosperità comune, l'innovazione e la trasformazione green, Zhang ha affermato che "i grandi sforzi compiuti dalla Cina per aprire continuamente il proprio settore finanziario e i risultati ottenuti in questo senso sono ben riconosciuti".

"Negli ultimi due anni, l'epidemia di Covid-19 ha messo a dura prova l'economia mondiale. Nel frattempo, la Cina ha raggiunto una crescita del Pil del 2,3% e dell'8,1% rispettivamente nel 2020 e nel 2021, contribuendo in modo significativo agli sforzi anti-epidemici globali e alla ripresa dell'economia mondiale", ha continuato Zhang.

Quest'ultimo ha infine affermato che nel contesto dei rischi crescenti di stagflazione a livello globale, "la crescita economica stabile della Cina continuerà a svolgere un ruolo importante per la ripresa e la crescita dell'economia mondiale".

(XINHUA)