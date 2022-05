Cina: 'molta fiducia' in crescita a lungo termine (2)

(XINHUA) - LONDRA, 12 MAG - Nel primo trimestre, il Pil cinese è cresciuto del 4,8% su base annua, un dato che, secondo Zhang, è "migliore del consenso del mercato", nonostante la nuova ondata di Covid-19 e il conflitto tra Russia e Ucraina.

"Si tratta di un buon risultato, che trae vantaggio dalle performance economiche e dall'iniziale sostegno macroeconomico del primo bimestre", ha aggiunto l'alto funzionario bancario.

"L'impatto dell'epidemia e dei rischi geopolitici globali potrebbe proseguire nel breve termine, ma riteniamo che i fondamenti di un'economia cinese resiliente, ad alto potenziale e prospera rimangano intatti", ha dichiarato Zhang a Xinhua, aggiungendo, "siamo molto fiduciosi sulle prospettive di sviluppo a lungo termine della Cina".

Nel sottolineare gli sforzi incessanti della Cina volti a promuovere uno sviluppo di alta qualità e ad approfondire la riforma e l'apertura, in particolare per portare l'apertura finanziaria a un livello superiore, il Ceo ha affermato che tale impegno "continuerà a fornire enormi opportunità di sviluppo per le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui Standard Chartered Bank". (SEGUE)