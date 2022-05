Cina invierà 35 atleti alle Gymnasiadi 2022

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - La Cina invierà un contingente composto da 35 atleti in età ginnasiale a competere alle Gymnasiadi Normandia 2022 che si svolgeranno in Francia. Lo ha reso noto oggi la China School Sports Federation.

I ragazzi gareggeranno in nove discipline, tra cui atletica, nuoto e tennis tavolo.

Wang Dengfeng, alto funzionario del ministero dell'Istruzione, ha dichiarato che l'evento biennale è un'ottima occasione per presentare la mentalità e il livello sportivo degli studenti delle scuole superiori di oggi in Cina.

"Ci impegneremo al massimo per essere al sicuro e mostrare eccellenza e armonia", ha affermato Wang.

Conosciuta come la più grande manifestazione internazionale multidisciplinare per studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, le Gymnasiadi sono nate in Germania nel 1974.

L'edizione del 2022 che si terrà in Normandia dal 14 al 22 maggio vedrà la partecipazione di 3.500 atleti stimati provenienti da circa 70 Paesi e regioni che gareggeranno in 20 sport. (XINHUA)