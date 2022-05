Cina adotta misure per alleviare sfide delle aziende

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - La Cina ha adottato diverse misure volte ad alleviare il peso che grava sulle imprese a causa del Covid-19.

Si prevede che le principali banche statali aumentino i prestiti inclusivi per le micro e le piccole imprese di 1.600 miliardi di yuan (circa 237,1 miliardi di dollari) quest'anno al fine di accrescere il sostegno finanziario alle aziende, stando a quanto emerso da una riunione del Consiglio di Stato tenutasi all'inizio di maggio.

Nell'incontro sono state anche invitate le banche a rinnovare i prestiti, a estendere e ad adeguare le modalità di restituzione, oltre che a rinunciare agli interessi di mora per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi.

"Attualmente, le piccole e micro imprese stanno affrontando molte sfide e hanno bisogno di un maggiore sostegno da parte del governo e delle istituzioni finanziarie", ha affermato Liu Xingguo, ricercatore della China Enterprise Confederation.

Stando alle statistiche ufficiali, nel primo trimestre del 2022, il saldo dei prestiti inclusivi alle piccole e micro imprese sono cresciuti del 22,6% rispetto all'anno precedente, mentre il totale dei nuovi prestiti emessi si è attestato a 8.600 miliardi di yuan, con un aumento di 445,5 miliardi di yuan rispetto al 2021.

"Stiamo utilizzando tutti i mezzi possibili per aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a superare le difficoltà, ad accrescere la loro fiducia e a stabilizzare le loro aspettative", ha dichiarato martedì Xu Xiaolan, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica, in occasione di un incontro dedicato alle difficoltà delle Pmi.

Fino ad ora, quest'anno, il governo centrale ha lanciato 17 politiche a sostegno delle piccole e medie imprese, mentre le amministrazioni locali ne hanno avviate 52, ha osservato Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica. (SEGUE)