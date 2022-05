Cina adotta misure per alleviare sfide delle aziende

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - La Cina ha adottato diverse misure volte ad alleviare il peso che grava sulle imprese a causa del Covid-19.

Si prevede che le principali banche statali aumentino i prestiti inclusivi per le micro e le piccole imprese di 1.600 miliardi di yuan (circa 237,1 miliardi di dollari) quest'anno al fine di accrescere il sostegno finanziario alle aziende, stando a quanto emerso da una riunione del Consiglio di Stato tenutasi all'inizio di maggio.

Nell'incontro sono state anche invitate le banche a rinnovare i prestiti, a estendere e ad adeguare le modalità di restituzione, oltre che a rinunciare agli interessi di mora per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi.

"Attualmente, le piccole e micro imprese stanno affrontando molte sfide e hanno bisogno di un maggiore sostegno da parte del governo e delle istituzioni finanziarie", ha affermato Liu Xingguo, ricercatore della China Enterprise Confederation.

Stando alle statistiche ufficiali, nel primo trimestre del 2022, il saldo dei prestiti inclusivi alle piccole e micro imprese sono cresciuti del 22,6% rispetto all'anno precedente, mentre il totale dei nuovi prestiti emessi si è attestato a 8.600 miliardi di yuan, con un aumento di 445,5 miliardi di yuan rispetto al 2021.

"Stiamo utilizzando tutti i mezzi possibili per aiutare le piccole e medie imprese (Pmi) a superare le difficoltà, ad accrescere la loro fiducia e a stabilizzare le loro aspettative", ha dichiarato martedì Xu Xiaolan, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica, in occasione di un incontro dedicato alle difficoltà delle Pmi.

Fino ad ora, quest'anno, il governo centrale ha lanciato 17 politiche a sostegno delle piccole e medie imprese, mentre le amministrazioni locali ne hanno avviate 52, ha osservato Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica.

Nella metropoli di Shanghai, colpita dal Covid-19, a partire dal mese di marzo le istituzioni finanziarie hanno emesso 33,5 miliardi di yuan in termini di prestiti alle aziende che forniscono beni di prima necessità e offrono servizi logistici, ha rivelato Yu Wenjian, funzionario della sede di Shanghai della People's Bank of China.

Gli istituti hanno inoltre emesso 72,3 miliardi di yuan di prestiti a oltre 10.000 società nei settori della ristorazione, della vendita al dettaglio, del turismo e dei trasporti, tutti colpiti dall'epidemia.

Stando alla People's Bank of China, a Pechino si prevede un'emissione di fondi pari a non meno di 150 miliardi di yuan a sostegno delle entità di mercato nel 2022.

Liang Tao, vicepresidente della China Banking and Insurance Regulatory Commission, in un'intervista rilasciata all'inizio del mese corrente, ha inoltre sottolineato che servizi finanziari più attenti e accessibili saranno estesi alle aree più colpite.

Molte politiche finanziarie e fiscali cinesi hanno già supportato le imprese nel superare questi momenti di difficoltà.

La Fuxeon Fire-fighting Technology Co., Ltd., con sede nell'hub delle aziende private di Quanzhou, nella provincia cinese orientale del Fujian, è stata colpita da un focolaio di Covid-19 a metà marzo che ha causato un'interruzione dei servizi logistici e una crescita del prezzo delle materie prime.

"Abbiamo dovuto affrontare una forte pressione per controllare i costi", ha spiegato Huang Jiafu, direttore generale dell'azienda, che successivamente ha appreso dal dipartimento fiscale locale che la sua società può richiedere un'imposta differita per il quarto trimestre del 2021 e per il primo trimestre di quest'anno.

"Usufruendo dei vantaggi di questa politica, abbiamo goduto di oltre 700.000 yuan in imposte differite, che hanno alleggerito in modo efficace le nostre tensioni finanziarie", ha aggiunto Huang. (XINHUA)