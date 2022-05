Cina: +20,5% investimenti diretti esteri gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Gli investimenti diretti esteri (Ide) in uso effettivo verso la Cina continentale sono aumentati del 20,5% su base annua, raggiungendo i 478,61 miliardi di yuan nei primi quattro mesi del 2022. È quanto reso noto oggi dal ministero del Commercio, che ha precisato come, in termini di dollari statunitensi, l'afflusso è cresciuto del 26,1% rispetto al 2021, arrivando a 74,47 miliardi di dollari.

L'afflusso di Ide in Cina ha registrato una crescita a due cifre nel periodo gennaio-aprile, sull'elevata base di un incremento del 38,6% nello stesso periodo dello scorso anno, ha rivelato il portavoce del Ministero, Shu Jueting.

Shu ha sottolineato l'importante ruolo dell'economia cinese di alta qualità nell'attrarre gli investimenti esteri. Gli Ide nell'industria high-tech della Cina hanno riportato un forte aumento su base annua del 45,6% durante il periodo, con un incremento di 25,1 punti percentuali rispetto alla crescita media di tutti i settori.

Gli investimenti diretti esteri nel settore manifatturiero high-tech sono cresciuti del 36,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre quelli nel settore dei servizi di alta tecnologia sono aumentati del 48,3% rispetto all'anno precedente, secondo i dati ministeriali.

Anche i grandi progetti finanziati dall'estero hanno registrato un'espansione costante nei primi quattro mesi di quest'anno, grazie agli sforzi compiuti dalle autorità delle diverse zone al fine di superare l'impatto della pandemia e attrarre attivamente gli investimenti, ha aggiunto Shu. (SEGUE)