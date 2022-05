Cina: +20,5% investimenti diretti esteri gen-apr (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 MAG - Nel periodo gennaio-aprile, la Cina è stata testimone di 185 nuovi progetti importanti, ciascuno con investimenti stranieri superiori a 100 milioni di dollari, un dato che implica che su base giornaliera sono stati avviati in media 1,5 grandi progetti finanziati dall'estero.

"Le multinazionali hanno ampliato attivamente gli investimenti in Cina, un risultato che dimostra la fiducia degli investitori stranieri nelle prospettive dell'economia cinese e riflette l'attrazione esercitata dall'enorme mercato della nazione, dal sistema industriale completo e dalle infrastrutture, nonché dalle abbondanti risorse umane", ha dichiarato Shu.

Nei primi quattro mesi, gli Ide affluiti nella regione centrale del Paese hanno registrato un rapido aumento su base annua del 43,7%, seguito dal 26,9% nella regione occidentale e dal 18,7% in quella orientale.

Shu ha inoltre sottolineato che la Cina continuerà ad approfondire l'apertura e ad ottimizzare i servizi per gli investitori stranieri al fine di creare maggiori opportunità per le imprese finanziate dall'estero. (XINHUA)