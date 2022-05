Volkswagen, in Cina società vendita e servizi Nev (2)

(XINHUA) - HEFEI, 11 MAG - Con un'area uffici di circa 10.000 metri quadrati, la nuova società costituirà un anello integrante della catena del valore della joint venture del Gruppo, Volkswagen Anhui, che si concentra sulla R&S e sulla produzione di Nev basati sulla rinomata piattaforma Meb (modular electric drive matrix) del Gruppo.

La nuova società di vendita e servizi digitali esplorerà anche nuovi modelli di business, come i servizi innovativi basati sui dati e adattati alle esigenze di mobilità elettrica dei clienti.

Attualmente, è in fase di costruzione il terzo stabilimento di veicoli elettrici Volkswagen del Gruppo in Cina, nella provincia dell'Anhui. Il completamento è previsto per la metà del 2022, mentre il primo modello di veicolo a nuova energia dovrebbe entrare in produzione di massa nella seconda metà del 2023.

L'impianto, di proprietà congiunta di Volkswagen e Anhui Jianghuai Automobile Group, è progettato con una capacità produttiva annua di 300.000 veicoli elettrici.