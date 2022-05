Vaccini: Cina, fornite più di 2,2 mld dosi nel mondo

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - La Cina ha fornito oltre 2,2 miliardi di dosi di vaccino anti Covid-19 a più di 120 Stati e organizzazioni internazionali, la maggior parte dei quali sono Paesi in via di sviluppo, secondo i nuovi dati ufficiali.

La Cina è stata la prima a sostenere la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale per il vaccino contro il Covid-19 e a condurre attività di cooperazione per la produzione di farmaci con altri Paesi in via di sviluppo.

Finora, lo Stato cinese ha portato avanti la cooperazione per la produzione di vaccini con 13 Paesi e ha firmato documenti di collaborazione con otto Stati.

Dopo l'epidemia, la Cina ha condotto un'azione umanitaria di emergenza globale su vasta scala e con la più ampia copertura nella storia della Repubblica Popolare Cinese.

All'inizio di maggio, sono state offerte forniture anti-pandemiche a un totale di 153 Paesi e 15 organizzazioni internazionali, tra cui 4,6 miliardi di tute protettive e più di 430 miliardi di mascherine, secondo i dati acquisiti da Xinhua oggi.

La Cina ha anche inviato 37 team di medici esperti in 34 Paesi e ha condiviso l'esperienza di prevenzione e controllo del virus con oltre 180 Stati e organizzazioni internazionali.

Partecipando attivamente a Covax e Act-A nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo Stato cinese ha finora donato 100 milioni di dollari a Covax per la distribuzione di vaccini ai Paesi in via di sviluppo. (XINHUA)