Spagna: a Madrid il roadshow di Huawei

(XINHUA) - MADRID, 11 MAG - Al 5G Mobile Private Networks Roadshow ospitato dalla capitale spagnola il 9 e 10 maggio, Huawei, la multinazionale cinese che opera nel campo della tecnologia, ha evidenziato il potere di trasformazione della tecnologia 5G nell'industria e nella società.

Allo stadio Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid, Huawei ha illustrato le possibilità innovative offerte dalle nuove reti 5G.

L'obiettivo dell'azienda è quello di mostrare come tali tecnologie saranno in grado di trasformare le industrie e le aziende, oltre che di migliorare la vita delle persone e l'ambiente in settori come il telelavoro, la cultura, il tempo libero, il turismo, lo sport, lo shopping, la navigazione in Internet e l'accesso ai contenuti multimediali.

"Il 5G sta portando una vera rivoluzione nella società a tutti i livelli. Tuttavia, oggi è nel campo industriale che questo cambiamento è maggiormente apprezzato e in tale settore sta garantendo agli operatori mobili di tutto il mondo un fatturato di oltre 2.000 milioni di euro", ha spiegato Eric Li, chief executive officer (Ceo) di Huawei Spagna. (SEGUE)