Spagna: a Madrid il roadshow di Huawei (2)

(XINHUA) - MADRID, 11 MAG - Al suo centro di dimostrazione mobile, Huawei ha mostrato diverse applicazioni e utilizzi della tecnologia 5G in settori come quello della logistica, dell'industria automobilistica, della petrolchimica, portuale, minerario o metallurgico.

Huawei sta supportando la Spagna nella promozione della propria Agenda Digitale 2025 e sta collaborando attivamente allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione, soprattutto nel campo della fibra e delle reti 5G, in cui è coinvolta in tre dei dieci principali progetti pilota del Paese.

Su scala globale, l'azienda vanta il secondo più alto investimento in termini di ricerca e sviluppo, come risulta dal quadro di valutazione degli investimenti industriali in R&S dell'Unione Europea del 2021. (XINHUA)