Pechino soddisfa tutti standard nazionali sull'aria

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Per la prima volta, nel 2021 Pechino ha raggiunto il livello II degli standard nazionali per tutti e sei i principali agenti inquinanti dell'aria. Lo ha dichiarato oggi l'Ufficio municipale per l'ecologia e l'ambiente della capitale.

L'ente ha pubblicato oggi un rapporto sulla situazione ecologica della città nel 2021. Secondo l'indagine, l'anno scorso la concentrazione media di particelle pericolose Pm2,5 nell'aria della metropoli era di 33 microgrammi per metro cubo, mentre la concentrazione media di Pm10 era di 55 microgrammi per metro cubo.

La misura del Pm2,5 è un indicatore che monitora le particelle trasportate dall'aria di diametro pari o inferiore a 2,5 micron, che possono penetrare in profondità nei polmoni delle persone.

I dati pubblicati hanno mostrato che altri valori chiave dell'inquinamento dell'aria, tra cui le misurazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio e ozono, hanno tutti raggiunto gli standard nazionali durante il periodo in esame.

Oltre al miglioramento della qualità dell'aria, nessuna delle 97 sezioni totali dei principali sistemi idrici di Pechino è stata classificata di classe V in termini di qualità dell'acqua nel 2021. La percentuale di acque superficiali di grado III o superiore nel sistema di qualità dell'acqua a cinque livelli del Paese asiatico ha raggiunto il 75,2%, con un aumento di 11,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Nel frattempo, sono stati monitorati circa 116 tipi di fitoplancton, 195 tipi di zooplancton, 207 tipi di animali bentonici e 41 specie di pesci nei principali corsi d'acqua e affluenti, nei laghi principali e nei bacini di grandi e medie dimensioni di Pechino.

In particolare l'anno scorso le emissioni di anidride carbonica della città per 10.000 yuan (circa 1.486 dollari) di Pil sono diminuite di circa il 4% rispetto al 2020, come si legge nel rapporto. (XINHUA)