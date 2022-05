Covid: Pechino segnala 56 nuovi casi locali

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Pechino ha riportato 56 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente tra le 15.00 di ieri e le 15.00 di oggi, come hanno dichiarato le autorità locali durante una conferenza stampa tenutasi in data odierna.

I nuovi casi sono stati tutti rilevati tra il personale in gestione a circuito chiuso. Tra i nuovi contagi, 19 sono asintomatici, come ha dichiarato Pang Xinghuo, vice capo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, durante la conferenza.

Nel frattempo, non è stato individuato alcun paziente con sintomi gravi.

Ieri a Pechino sono stati organizzati dei cicli di tamponi molecolari a tappeto, con oltre 14,5 milioni di residenti sottoposti al test.

Tra questi, due test effettuati con un approccio misto nei distretti di Haidian e Tongzhou sono risultati positivi, per cui sono in corso le procedure di revisione dei risultati e le misure di prevenzione e controllo delle malattie, come ha dichiarato Li Ang, vicedirettore della Commissione sanitaria municipale di Pechino.

Esistono ancora fonti di trasmissione nascoste all'interno delle comunità e Pechino utilizzerà la rilevazione dell'antigene come misura supplementare per esaminare i gruppi a rischio e il personale dei settori principali, secondo le autorità sanitarie locali. (XINHUA)