Covid: a Shanghai 228 casi locali confermati

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 MAG - La metropoli cinese di Shanghai ha segnalato ieri 228 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 1.259 asintomatici locali; lo ha fatto sapere oggi la commissione sanitaria municipale.

Shanghai è riuscita a ridurre notevolmente la trasmissione del virus a livello comunitario nei suoi otto distretti, nonché in alcune comunità e municipalità della Pudong New Area, come dichiarato in una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo delle epidemie tenutasi oggi.

L'attività di prevenzione e controllo delle epidemie a Shanghai è entrata in un periodo critico e il rischio di recrudescenza esiste ancora, come ha affermato la commissione sanitaria, sottolineando che la città dovrebbe attenersi senza riserve all'approccio dinamico zero-Covid.

Nel frattempo, le nuove infezioni giornaliere a Shanghai sono diminuite significativamente negli ultimi giorni. Le trasmissioni comunitarie sono state efficacemente contenute e la situazione epidemica si è stabilizzata e sta migliorando, come riferito dal centro municipale di controllo e prevenzione delle malattie. (XINHUA)