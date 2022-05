Covid: a Pechino test antigenici in aree chiave

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Le autorità locali hanno dichiarato oggi che Pechino intende condurre test antigenici in alcune aree e settori chiave per individuare il prima possibile i portatori del virus.

Secondo una conferenza stampa sul controllo del Covid-19, saranno sottoposti ai test antigenici la popolazione nelle aree a gestione e controllo chiuso e i lavoratori di industrie come i servizi di consegna, i servizi di trasporto come taxi e 'ride-hailing' online, il settore delle merci importate non appartenenti alla catena del freddo e la ristorazione.

Anche le persone sospettate di essere risultate positive durante i test misti e quelle ad alto rischio di contrarre il Covid-19 sono incluse nel gruppo interessato dalla campagna.

(XINHUA)