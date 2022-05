Cina: Zhejiang, commercio estero in crescita gen-apr

(XINHUA) - HANGZHOU, 11 MAG - Il valore del commercio estero della provincia orientale cinese dello Zhejiang è aumentato del 19,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1.430 miliardi di yuan (circa 212,5 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi di quest'anno, secondo quanto comunicato oggi dalla dogana di Hangzhou.

Rispetto al totale, le esportazioni hanno superato i 1.000 miliardi di yuan, con un aumento del 23% anno su anno, mentre le importazioni sono salite del 10%, per un totale di 381,6 miliardi di yuan.

Le statistiche mostrano che da marzo 2020, il commercio estero dello Zhejiang ha mantenuto una crescita costante su base annua per 26 mesi consecutivi.

Da gennaio ad aprile, il commercio estero con i primi tre partner commerciali, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, ha registrato un aumento rispettivamente del 24,1%, del 25,6% e del 15,9%, rappresentando il 45% del totale della provincia.

Al contempo, le importazioni e le esportazioni dello Zhejiang verso i mercati dei Paesi della Belt and Road e dei Paesi membri del Regional Comprehensive Economic Partnership sono aumentate rispettivamente del 24,2% e del 10,5%.

Nei primi quattro mesi, sono state 82.000 le imprese impegnate nel commercio estero nello Zhejiang, con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Invece, il valore del commercio estero delle imprese private provinciali ha raggiunto 1.100 miliardi di yuan nel periodo, con un aumento del 24% rispetto all'anno precedente e rappresentando il 77% del totale. (XINHUA)