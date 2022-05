Cina: volume trading oro aumenta in 1° trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Il volume del trading dell'oro è aumentato in Cina nel primo trimestre. È quanto afferma un rapporto pubblicato dalla People's Bank of China, dal quale emerge che il volume degli scambi di tale materiale alla Borsa dell'Oro di Shanghai è salito del 2,6% arrivando a 9.579,04 tonnellate nel primo trimestre.

Il valore di trading dell'oro sulla Borsa si è attestato a 3.690 miliardi di yuan (550,75 miliardi di dollari) nel primo trimestre, con un aumento del 5,2% rispetto all'anno precedente.

Il prezzo dell'oro puro al 99,99% o superiore sulla Borsa dell'Oro di Shanghai ha chiuso alla fine di marzo a 394,14 yuan per grammo, con una crescita del 5,4% rispetto alla fine del 2021, mentre quello dell'oro a livello internazionale alla fine di marzo era di 1.942,15 dollari statunitensi per oncia, segnando un incremento dell'8,3% rispetto alla fine dello scorso anno.

La Borsa dell'Oro di Shanghai, istituita nell'ottobre 2002, fornisce servizi di trading, compensazione, consegna e custodia di oro, argento e platino. (XINHUA)