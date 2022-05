Cina si impegna a garantire logistica senza intoppi

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Nel contesto delle interruzioni dovute al Covid-19, la Cina non ha risparmiato alcuno sforzo al fine di garantire una logistica senza intoppi e catene di approvvigionamento stabili, quale componente del proprio progresso in termini di resilienza dei flussi economici.

"Dobbiamo considerare un quadro completo dello sviluppo nazionale per garantire trasporti e logistica senza alcun intoppo, normalizzare le principali catene industriali e di approvvigionamento, i fornitori per la risposta al Covid-19 e le infrastrutture critiche", è emerso da un recente incontro dell'ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese.

È stata adottata una serie di politiche e misure volte a facilitare i flussi logistici e industriali in tutto il Paese.

PASSAGGI SBLOCCATI Secondo vari dipartimenti, tra cui il ministero dei Trasporti e quello della Pubblica Sicurezza, sono stati compiuti sforzi al fine di implementare un monitoraggio del traffico mirato per categoria, migliorare i servizi per i camionisti e garantire il trasporto di forniture mediche di prima necessità, e di beni energetici e agricoli per il sostentamento della popolazione.

Per garantire un funzionamento efficiente della rete dei trasporti, alla fine di aprile 24 province cinesi hanno adottato un pass nazionale unificato per i veicoli con a bordo forniture di prima necessità, e sono state aperte stazioni di transito per le forniture di emergenza nelle regioni colpite dall'epidemia, come Shanghai.

I dati del ministero dei Trasporti hanno mostrato che tutti i caselli autostradali e le aree di servizio temporaneamente chiusi a livello nazionale sono stati riaperti alla data del 4 maggio, senza alcuna chiusura momentanea dei caselli sulle autostrade provinciali.

"Attualmente, la logistica a Shanghai e in altre zone chiave sta gradualmente migliorando, con i primi risultati in termini di correzione degli eccessivi problemi di prevenzione e controllo", ha dichiarato Shu Chi, funzionario del ministero dei Trasporti, citando i miglioramenti negli indicatori di capacità di trasporto del Paese e nella logistica un tempo ostacolata.

SOSTEGNO MIRATO Oltre al sostegno fiscale preferenziale, le autorità cinesi hanno annunciato che le entrate di consegna espressa idonee saranno esenti dall'imposta sul valore aggiunto a partire dal 1° maggio fino al termine dell'anno. È probabile che ciò riduca di circa 1 miliardo di yuan (148,96 milioni di dollari) l'onere per le imprese correlate.

Queste azioni sono una parte delle nove politiche e misure primarie mirate alle imprese nei settori del trasporto e della logistica introdotte dal ministero delle Finanze e da altri dipartimenti, insieme agli incentivi della banca centrale e delle principali autorità di regolamentazione Forex e bancarie della nazione.

Dong Yu, vice presidente esecutivo del China Institute for Development Planning, Tsinghua University, ha rivelato che al fine di ravvivare la logistica risistemando la microcircolazione, "dovremmo fare un uso migliore della nuova tecnologia con una programmazione più efficiente".

Mentre i veicoli di consegna intelligenti senza pilota consegnano le merci sulle strade del Guangdong e di Shanghai, altre città, tra cui Pechino, hanno istituito un meccanismo di 'lista bianca' volto ad assicurare la capacità di consegna dei fornitori di prodotti freschi.

STABILIZZARE LE CATENE Gli sforzi garantiranno una solida attuazione dell'approccio 'lista bianca' al fine di sostenere la ripresa del lavoro per le aziende chiave e rimuovere i colli di bottiglia in alcune aree, ha rivelato a Xinhua Xin Guobin, vice ministro dell'industria e dell'informatica, nel corso di un'intervista.

Le sue osservazioni sono giunte alla luce delle nuove sfide emerse da metà marzo, tra cui sporadiche ricomparse di casi di Covid-19 e un ambiente esterno complesso, con una conseguente sospensione di alcune attività di fabbrica e di trasporto merci.

Nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, milioni di chip integrati vengono prodotti ogni giorno e consegnati alle imprese a valle dal parco industriale China Resources Microelectronics.

Zhuang Hengqian, vice direttore generale dell'azienda, ha sottolineato che gran parte delle materie prime dall'azienda provengono dal delta del fiume Yangtze, ma da quando il governo ha promosso la ripresa attiva delle imprese inserite nella 'lista bianca', la loro produzione è tornata gradualmente alla normalità.

Attualmente, il Paese sta registrando un ritmo accelerato di ripresa della produzione nelle aree e nelle industrie principali, ha continuato Xin, aggiungendo che l'86,8% delle aziende tra le 666 incluse nel primo lotto della 'lista bianca' a Shanghai aveva ripreso le operazioni entro il 28 aprile.

Grazie alle rapide contromisure finalizzate a stabilizzare le catene industriali e di approvvigionamento, l'economia industriale della nazione ha mostrato segnali positivi di stabilizzazione, ha concluso Xin. (XINHUA)