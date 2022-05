Cina si impegna a garantire logistica senza intoppi

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Nel contesto delle interruzioni dovute al Covid-19, la Cina non ha risparmiato alcuno sforzo al fine di garantire una logistica senza intoppi e catene di approvvigionamento stabili, quale componente del proprio progresso in termini di resilienza dei flussi economici.

"Dobbiamo considerare un quadro completo dello sviluppo nazionale per garantire trasporti e logistica senza alcun intoppo, normalizzare le principali catene industriali e di approvvigionamento, i fornitori per la risposta al Covid-19 e le infrastrutture critiche", è emerso da un recente incontro dell'ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese.

È stata adottata una serie di politiche e misure volte a facilitare i flussi logistici e industriali in tutto il Paese.

PASSAGGI SBLOCCATI Secondo vari dipartimenti, tra cui il ministero dei Trasporti e quello della Pubblica Sicurezza, sono stati compiuti sforzi al fine di implementare un monitoraggio del traffico mirato per categoria, migliorare i servizi per i camionisti e garantire il trasporto di forniture mediche di prima necessità, e di beni energetici e agricoli per il sostentamento della popolazione.

Per garantire un funzionamento efficiente della rete dei trasporti, alla fine di aprile 24 province cinesi hanno adottato un pass nazionale unificato per i veicoli con a bordo forniture di prima necessità, e sono state aperte stazioni di transito per le forniture di emergenza nelle regioni colpite dall'epidemia, come Shanghai.

I dati del ministero dei Trasporti hanno mostrato che tutti i caselli autostradali e le aree di servizio temporaneamente chiusi a livello nazionale sono stati riaperti alla data del 4 maggio, senza alcuna chiusura momentanea dei caselli sulle autostrade provinciali. (SEGUE)