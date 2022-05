Cina si impegna a garantire logistica senza intoppi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - "Attualmente, la logistica a Shanghai e in altre zone chiave sta gradualmente migliorando, con i primi risultati in termini di correzione degli eccessivi problemi di prevenzione e controllo", ha dichiarato Shu Chi, funzionario del ministero dei Trasporti, citando i miglioramenti negli indicatori di capacità di trasporto del Paese e nella logistica un tempo ostacolata.

SOSTEGNO MIRATO Oltre al sostegno fiscale preferenziale, le autorità cinesi hanno annunciato che le entrate di consegna espressa idonee saranno esenti dall'imposta sul valore aggiunto a partire dal 1° maggio fino al termine dell'anno. È probabile che ciò riduca di circa 1 miliardo di yuan (148,96 milioni di dollari) l'onere per le imprese correlate.

Queste azioni sono una parte delle nove politiche e misure primarie mirate alle imprese nei settori del trasporto e della logistica introdotte dal ministero delle Finanze e da altri dipartimenti, insieme agli incentivi della banca centrale e delle principali autorità di regolamentazione Forex e bancarie della nazione.

Dong Yu, vice presidente esecutivo del China Institute for Development Planning, Tsinghua University, ha rivelato che al fine di ravvivare la logistica risistemando la microcircolazione, "dovremmo fare un uso migliore della nuova tecnologia con una programmazione più efficiente".

Mentre i veicoli di consegna intelligenti senza pilota consegnano le merci sulle strade del Guangdong e di Shanghai, altre città, tra cui Pechino, hanno istituito un meccanismo di 'lista bianca' volto ad assicurare la capacità di consegna dei fornitori di prodotti freschi. (SEGUE)