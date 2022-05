Cina: Shanghai, riprende produzione in fabbriche 3M

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 MAG - Tutte e quattro le fabbriche dell'azienda manifatturiera statunitense 3M a Shanghai hanno ripreso la produzione per la giornata di sabato, stando a quanto rivelato da fonti della società, che hanno aggiunto che continueranno a migliorare la propria capacità produttiva.

Dalla ricomparsa dei contagi di Covid-19 nel mese di marzo a Shanghai, 3M non ha sospeso il proprio centro di distribuzione della Cina orientale, né la produzione di mascherine sanitarie protettive nella sua base di Caohejing, con l'obiettivo di assicurare una fornitura stabile dei materiali anti-epidemici, ha sottolineato la società.

"3M ha ricevuto un forte sostegno dalle amministrazioni a tutti i livelli a Shanghai", ha precisato Ding Hongyu, presidente di 3M China. "Attualmente, 3M sta raccogliendo le forze dell'intera azienda al fine di impiegare attivamente le risorse, in modo tale da garantire una produzione a circuito chiuso di forniture per la prevenzione epidemica".

Stando a una conferenza stampa tenutasi il 5 maggio, più del 70% delle oltre 1.800 maggiori imprese di Shanghai hanno ripreso le operazioni e la produzione, in un contesto in cui la situazione epidemica della metropoli è migliorata.

Le catene industriali principali come quelle automobilistiche, dei circuiti integrati e della biomedicina hanno continuato la propria ripresa, oltre che ad aumentare la capacità produttiva, mentre le aziende leader hanno mantenuto una produzione stabile. (XINHUA)