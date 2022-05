Cina: Shanghai, Pudong sdogana merci per 2,7 mld dlr

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 MAG - La dogana di Pudong a Shanghai ha sdoganato merci per un valore di 2,7 miliardi di dollari statunitensi tra il 28 marzo e l'8 maggio nonostante l'impatto dell'epidemia Covid-19. È quanto emerge dalle statistiche doganali, che mostrano come il casello daziario abbia gestito 22.000 dichiarazioni doganali e assicurato il passaggio senza intoppi di 2,75 milioni di tonnellate di merci nel periodo di riferimento.

Pudong vanta una delle più complete catene industriali di circuiti integrati della regione. La dogana ha intrapreso una serie di misure volte a facilitare lo sdoganamento delle materie prime e delle attrezzature rilevanti 24 ore su 24, stando a quanto reso noto le autorità doganali.

Durante il periodo, il casello daziario ha sdoganato prodotti di circuiti integrati per un valore di circa 260 milioni di dollari statunitensi nella Shanghai Jinqiao Comprehensive Bonded Zone, in cui si trova un agglomerato delle aziende di questo settore. (XINHUA)