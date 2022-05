Cina: Shanghai, prima spedizione Tesla dopo pausa

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 MAG - Una nave con a bordo 4.767 auto elettriche prodotte dalla Gigafactory di Shanghai della casa automobilistica statunitense Tesla ha lasciato il porto della metropoli alla volta della Slovenia nelle prime ore di oggi, stando a quanto riferito dalla dogana di Shanghai.

Si tratta della prima spedizione di automobili di Tesla in partenza da Shanghai dal 19 aprile, data in cui la fabbrica ha ripreso la produzione nel contesto di una ripresa del Covid-19 nella città.

La dogana di Shanghai ha dichiarato di aver istituito un canale di comunicazione con Tesla al fine di coordinare i servizi doganali online e contribuire ad accelerare la consegna degli ordini.

A causa dell'ultima recrudescenza del virus in città, la Gigafactory di Shanghai aveva sospeso la produzione per oltre 20 giorni.

Nei primi quattro mesi di quest'anno, la fabbrica Tesla della metropoli ha consegnato 183.686 veicoli, un numero di 1,7 volte superiore rispetto alla quantità dello stesso periodo del 2021, superando già il totale del 2020.

La Gigafactory di Shanghai di Tesla è la prima impresa automobilistica di proprietà interamente estera in Cina.

(XINHUA)