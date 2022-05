Cina: prestiti inclusivi +24,6% a fine marzo

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Il saldo dei prestiti inclusivi della Cina alle piccole e micro imprese si è attestato a 20.800 miliardi di yuan (3.100 miliardi di dollari) alla fine di marzo, aumentando del 24,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha specificato la People's Bank of China in un rapporto, da cui emerge che tale cifra è di 2,5 volte superiore a quella dell'inizio del 2018.

I prestiti hanno fornito sostegno a 50,39 milioni di piccole e micro imprese alla fine di marzo, un dato superiore di 2,2 volte rispetto alla fine del 2018.

Nel mese di marzo, inoltre, il tasso di interesse dei nuovi prestiti alle piccole e micro imprese si è attestato al 4,93%, 17 punti base in meno rispetto a dicembre dello scorso anno.

Per far fronte all'impatto del Covid-19, la banca centrale insieme ad altre autorità ha emanato a febbraio una linea guida volta ad incrementare il sostegno alle imprese del settore dei servizi, in particolare a quelli della ristorazione, della vendita al dettaglio, del turismo, dei trasporti e dell'aviazione civile. (XINHUA)