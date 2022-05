Cina: indice prezzi al consumo +2,1% ad aprile (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 MAG - Nello specifico, il costo della carne suina, un prodotto basilare nella nazione, è aumentato dell'1,5% mese su mese ad aprile, rispetto a un calo del 9,3% registrato a marzo. La produzione del maiale si è gradualmente attenuata e l'accumulo di carne suina destinata a riempire le riserve statali è attualmente in corso, ha precisato Dong.

Il costo della carne suina ha comunque registrato un calo del 33,3% su base annua, riducendosi dell'8,1% rispetto al mese precedente.

I prezzi dei prodotti del settore non alimentare sono aumentati del 2,2% rispetto al 2021, riportando la stessa crescita del mese di marzo, mentre quelli della benzina, del diesel e del Gpl sono saliti rispettivamente del 29%, 31,7% e 26,9% su base annua.

I dati odierni mostrano inoltre come l'indice dei prezzi alla produzione del Paese, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, sia salito dell'8% su base annua nel mese di aprile. (XINHUA)