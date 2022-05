Cina: famiglia Sherpa preserva danza tradizionale

(XINHUA) - LHASA, 11 MAG - Anche se la sua nipotina ha solo sette mesi, Namkha, 57 anni, ama ballare davanti a lei, mostrandole alcuni passi della danza tradizionale Sherpa.

"La mia allieva più grande ha più di 40 anni e la più giovane è mia nipote", ha raccontato la Sherpa con un sorriso, confidando che la bambina un giorno tramanderà la danza tradizionale proprio come lei.

Namkha, che vive nella municipalità di Zhentang, nella contea di Dinggye della regione autonoma del Tibet, in Cina sud-occidentale, è l'erede della danza sherpa di Zhentang, patrimonio culturale immateriale nazionale.

Circondata da foreste primitive ai piedi del Qomolangma, nel cuore dell'Himalaya, la cittadina, con un'altitudine media di 2.000 metri, ospita più di 2.600 Sherpa.

In piedi, in cerchio o in semicerchio, i danzatori, per lo più donne, cantano e ballano a ritmi alterni. Durante la danza indossano dei costumi tradizionali, tra cui una cintura d'argento, un berretto decorato con fiori e piume di pavone, nonché accessori, come orecchini d'oro e una collana composta da anelli d'argento.

Nata in una famiglia di contadini, Namkha ama ballare fin dall'infanzia. Ha iniziato a imparare la danza Sherpa dagli anziani del villaggio all'età di 15 anni, diventando la ballerina più giovane. A vent'anni, la ragazza ballava spesso fino a mezzanotte dopo una giornata di lavoro nei campi. I suoi genitori dicevano che ballare era una perdita di tempo e comprometteva il lavoro agricolo.

"Dopo aver ballato fino a tarda notte, non osavo tornare a casa per paura di svegliare i miei genitori e di essere rimproverata. Così una volta ho dormito nella stalla delle mucche", racconta Namkha. All'età di 25 anni, è diventata la ballerina principale e si è esibita in cerimonie nuziali, festival e serate di gala di vario livello in Tibet.

Namkha è diventata consigliere politico regionale e all'inizio del 2007 si è recata per la prima volta a Lhasa per partecipare alle due sessioni annuali regionali. Ha camminato nella neve per due giorni per arrivare alla strada asfaltata più vicina, prima che un'auto la prendesse per portarla a Lhasa.

In quell'occasione ha proposto lo sviluppo di strutture stradali per la sua città natale. Altre proposte presentate durante il suo mandato quinquennale riguardavano la protezione delle foreste e la conservazione del patrimonio culturale Sherpa.

Ora una strada in cemento ha posto fine all'isolamento della cittadina, permettendo a Namkha e ad altri Sherpa di raggiungere più facilmente il mondo esterno. (SEGUE)