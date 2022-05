Cina: famiglia Sherpa preserva danza tradizionale (2)

(XINHUA) - LHASA, 11 MAG - Nel 2011, Namkha si è unita a una squadra in visita a Qingdao, una città portuale nella provincia cinese orientale dello Shandong, per partecipare a un'attività di scambio per l'eredità del patrimonio culturale immateriale.

Era la prima volta che prendeva un aereo. Durante il volo, molti passeggeri erano incuriositi dal suo costume tradizionale e continuavano a chiedere di fare foto con lei.

"Ero così nervosa e intimidita che ho dimenticato di allacciare la cintura di sicurezza", ha raccontato Namkha ridendo, aggiungendo che un assistente di volo è poi intervenuto per aiutarla.

A Qingdao ha visto treni proiettile, grattacieli e strutture urbane di vario tipo. È stato allora che ha capito l'importanza dell'istruzione: "ero l'unica analfabeta del gruppo. I giovani devono andare a scuola per stare al passo con la società".

Lhawang, 53 anni, marito di Namkha, ama mostrare i video della moglie che balla alle persone dal suo cellulare: "quando va a ballare, io mi occupo di nostra nipote a casa".

Lhawang è un operaio edile e, nel tempo libero, pattuglia le foreste vicine, che fanno ora parte della Riserva naturale nazionale di Qomolangma.

Il figlio, Sidar, realizza foto e video per un centro multimediale locale nel capoluogo di contea. Pur non essendo interessato alla danza, sostiene la madre nel tramandare l'eredità culturale Zhentang Sherpa: "questo tipo di danza tradizionale è importante e mi piacerebbe contribuire alla sua conservazione, per esempio girando dei documentari".

Con il sostegno del governo, ogni villaggio della municipalità ha creato un gruppo per le esibizioni con una media di 16 membri. Il governo ha anche investito denaro nella costruzione di centri per esibirsi e danzare.

Namkha ha ora 10 studenti: tre quarantenni, quattro trentenni e tre ventenni. Le piacerebbe insegnare anche ad altri: "più giovani dovrebbero impegnarsi per tramandare la danza alle generazioni future".