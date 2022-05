Cina: aumento traffico merci aeroporto Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 11 MAG - Un totale di 43.000 tonnellate di merci importate ed esportate sono state gestite all'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong tra il 1° e il 10 maggio, con un aumento del 59,3% rispetto allo stesso periodo ad aprile, secondo quanto riportato oggi dalle autorità doganali dell'aeroporto.

I dati mostrano che l'aeroporto di Pudong, uno dei principali hub dell'aviazione globale, sta gradualmente recuperando vitalità da quando, a fine marzo, Shanghai ha attuato severe misure di controllo per contenere l'ultima recrudescenza del Covid-19.

La dogana dell'aeroporto ha reso non cartaceo l'intero processo di dichiarazione e offre piani di sdoganamento personalizzati per le aziende di settori chiave come quello biomedico, automobilistico e dei circuiti integrati. (XINHUA)