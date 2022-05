Tedesco Infineon +22% fatturato,+37% entrate in Cina

(XINHUA) - BERLINO, 10 MAG - Il chipmaker tedesco Infineon ha dichiarato ieri che il suo fatturato nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 è aumentato del 22% anno su anno, per un totale di 3,3 miliardi di euro.

Nonostante i problemi della catena di approvvigionamento a causa delle "incertezze globali" come il conflitto Russia-Ucraina e la pandemia in corso, l'utile netto nel secondo trimestre è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente e ha raggiunto quota 469 milioni di euro, secondo la società.

"Infineon continua a mantenere una buona performance in un ambiente sempre più difficile", ha affermato Jochen Hanebeck, Ceo di Infineon Technologies Ag, aggiungendo che la domanda ha continuato a superare l'offerta in modo significativo.

Le entrate nel maggiore mercato unico della società, la Cina, sono aumentate del 37% anno su anno, per un valore di 1,2 miliardi di euro nel secondo trimestre. Allo stesso tempo, i ricavi nel mercato interno tedesco sono cresciuti del 12%, raggiungendo i 387 milioni di euro.

Infineon ha elevato le proprie prospettive per l'intero 2022, prevedendo un aumento delle entrate a circa 13,5 miliardi di euro. Tuttavia, la previsione sarebbe fortemente "limitata da vari fattori geopolitici e macroeconomici", come ha osservato la società. (XINHUA)