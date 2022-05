Spazio: Cina, lancio cargo per rifornimenti stazione

(XINHUA) - WENCHANG, 10 MAG - La Cina ha lanciato la navicella spaziale Tianzhou-4 oggi per consegnare i rifornimenti alla propria stazione spaziale, la cui realizzazione dovrebbe terminare quest'anno.

Il razzo Long March-7 Y5, che trasporta Tianzhou-4, è partito dal Wenchang Spacecraft Launch Site nella provincia meridionale dell'isola di Hainan, secondo la China Manned Space Agency (Cmsa).

Come i precedenti voli cargo, Tianzhou-4 trasporta tre categorie di rifornimenti, tra cui quelli destinati alla sussistenza di sei mesi degli astronauti, pezzi di ricambio per la manutenzione della stazione e attrezzature per la ricerca spaziale, come ha riferito Bai Mingsheng, capo progettista del cargo Tianzhou della China Academy of Space Technology.

Tianzhou-4 attraccherà con la combinazione del modulo centrale della stazione spaziale Tianhe e il cargo Tianzhou-3 più tardi.

Il 20 aprile, Tianzhou-3 si è separato dal porto d'attracco posteriore di Tianhe e ha attraccato con il suo porto anteriore.

La Cmsa ha affermato che la combinazione di Tianhe e Tianzhou-3 è in buone condizioni. (XINHUA)