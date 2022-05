Spazio: cargo cinese attracca su stazione spaziale

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - La navicella cargo cinese Tianzhou-4, che trasporta rifornimenti per la prossima missione con equipaggio Shenzhou-14, si è agganciata con successo alla combinazione del modulo centrale della stazione spaziale Tianhe e al cargo Tianzhou-3 oggi, secondo la China Manned Space Agency (Cmsa).

Alle 8:54 del mattino (ora di Pechino), Tianzhou-4 ha completato un rendez-vous e un docking pilotato da computer al porto di attracco posteriore di Tianhe, come ha riferito l'agenzia.

Il razzo Long March-7 Y5, che trasporta Tianzhou-4, è partito all'1:56 di notte dal Wenchang Spacecraft Launch Site nella provincia meridionale dell'isola di Hainan. Dopo circa 10 minuti, Tianzhou-4 si è separato dal razzo ed è entrato nell'orbita prevista. Alle 2:23, i pannelli solari del cargo si sono aperti e hanno cominciato a funzionare.

La Cmsa ha dichiarato il successo completo del lancio.

Il 20 aprile, il cargo Tianzhou-3 si è separato dal porto di attracco posteriore di Tianhe e si è agganciato a quello anteriore.

Dopo l'attracco di Tianzhou-4, i due cargo si sono agganciati alle due estremità del modulo centrale Tianhe per formare una forma lineare, in attesa dell'arrivo dei membri dell'equipaggio di Shenzhou-14.

Come i precedenti voli cargo, Tianzhou-4 trasporta principalmente tre categorie di rifornimenti, tra cui quelli per la sussistenza di sei mesi per i tre astronauti della missione Shenzhou-14, pezzi di ricambio per la manutenzione della stazione, attrezzature per la ricerca spaziale e materiali di prova.

Il lancio di oggi è la 22° missione dei programmi spaziali cinesi con equipaggio e la 420° missione della serie di razzi Long March. (XINHUA)