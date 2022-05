Situazione ucraina grava su allevatori greci

(XINHUA) - KLEITORÍA, 10 MAG - Mentre si occupa delle sue pecore, capre e polli nella fattoria di famiglia nel villaggio di Kleitoria, nel sud della Grecia, l'allevatore Diamantis Zournas calcola costantemente i suoi costi.

I recenti e massicci aumenti dei prezzi dell'energia e dei mangimi causati dalla crisi ucraina hanno imposto un peso insopportabile sugli allevatori di tutta la Grecia, rendendo il loro business a malapena sostenibile, secondo delle interviste rilasciate recentemente a Xinhua.

Zournas è un allevatore di quarta generazione. Ha un gregge di 350 pecore e capre, oltre ai polli, e vende i prodotti nella sua macelleria sulla piazza del villaggio. "La situazione è diventata insopportabile", ha commentato, perché è tutto più caro.

Qualche mese fa pagava 250-300 euro (264-316 dollari) per l'elettricità, ma le bollette più recenti toccavano i 1.000 euro. Anche i costi di trasporto sono aumentati a causa dei prezzi del carburante sempre più alti.

"Ogni settimana i prezzi volano, non aumentano soltanto. Sono già raddoppiati e continuano a salire. Il mais oggi costa più di 40 centesimi al chilo, mentre prima lo compravamo a 18-19 centesimi", ha spiegato.

Secondo la Hellenic Livestock Association, anche i prezzi di orzo, trifoglio, fieno, soia e grano sono raddoppiati negli ultimi mesi.

La produzione interna non può coprire il fabbisogno degli agricoltori. La Grecia importa circa 250.000 tonnellate di mangimi all'anno dalla Russia e dall'Ucraina, ma il conflitto ha creato un'impasse nelle reti di esportazione, secondo la Hellenic Feed Industry Association.

Intanto, i costi di produzione sono alle stelle, ha dichiarato Zournas. "Dubito che gli allevatori che non producono il proprio mangime saranno in grado di far quadrare i conti.

Saranno costretti a vendere le loro mandrie. Hanno già iniziato.

Sta accadendo", ha riferito. L'allevatore coltiva parte del mangime per la sua fattoria, ma è in difficoltà. (SEGUE)