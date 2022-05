Situazione ucraina grava su allevatori greci (2)

(XINHUA) - KLEITORÍA, 10 MAG - Durante un tour dei silos a Kleitoria, dove gli allevatori locali ricevono i loro mangimi, Pavlos Satolias, presidente della National Union of Agricultural Cooperatives of Greece - Etheas e della Agricultural Dairy Cooperative locale, ha dichiarato a Xinhua che la situazione era già difficile, ma che "è peggiorata molto negli ultimi due mesi" a causa del conflitto tra Russia e Ucraina.

Secondo Satolias, i costi di produzione per i 1.200 membri della cooperativa sono aumentati di circa il 30% negli ultimi mesi. "Quest'anno, gli allevatori probabilmente lavoreranno senza guadagnarsi da vivere, senza fare alcun profitto", ha aggiunto. "Temiamo che molti di noi lasceranno il settore, il che sarebbe uno scenario catastrofico. Qui nelle campagne, la gente non ha nient'altro per guadagnarsi da vivere. I nostri villaggi diventerebbero deserti".

Le associazioni considerano i sussidi annunciati dal governo inadeguati e chiedono misure di sostegno più consistenti affinché il settore rimanga sostenibile.

In mancanza di misure adeguate per i tempi di crisi, Zournas teme che molti dei 1.000 residenti di Kleitoria che dipendono dai loro animali potrebbero andare a vivere nei centri urbani.

Zournas ha tre figli, ma senza incentivi rivolti alle giovani generazioni affinché rimangano nel settore, teme che non ci sarà una quinta generazione di allevatori nella sua famiglia.

