Fiducia istituzioni finanziarie estere economia Cina

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - Nonostante le ondate di Covid-19 e le crescenti pressioni al ribasso sull'economia, varie istituzioni finanziarie internazionali hanno aumentato la loro presenza nel mercato cinese o prevedono di farlo, esprimendo fiducia nelle prospettive della seconda economia più grande al mondo.

Sei società di gestione patrimoniale hanno recentemente ottenuto l'approvazione a unirsi a Qualified Foreign Limited Partner (Qflp) o Qualified Domestic Limited Partner (Qdlp), due programmi pilota che offrono un accesso più facile ai mercati cinesi dei fondi.

Dopo l'approvazione, Hamilton Lane, una società di investimenti leader nel mercato privato, diventerà la prima a istituire un fondo secondario attraverso il programma Qflp a Shanghai, e BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, emergerà come il primo fondo a offerta pubblica interamente di proprietà straniera che partecipa al programma Qdlp.

Hu Ning, managing partner di Cdh Investments, una società di investimento globale presente anch'essa in lista, ha affermato che l'azienda è ottimista nei confronti degli investimenti a lungo termine dei fondi in dollari in Cina ed è attratta dalle politiche di apertura di alto livello di Shanghai: "gli asset cinesi non solo possono raggiungere una crescita costante grazie all'economia reale interna, ma potranno gradualmente giocare il ruolo di paradiso sicuro nei mercati globali.

Fondata nel 2002, Cdh Investments si concentra sugli investimenti a lungo termine come pensioni, dotazioni e fondi assicurativi. (SEGUE)