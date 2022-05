Fiducia istituzioni finanziarie estere economia Cina (4)

(XINHUA) - PECHINO, 10 MAG - La Cina ha una forte resilienza economica, nonché un grande potenziale, e i suoi saldi principi fondamentali a lungo termine non cambieranno, ha aggiunto Wang Chunying, il vice capo dell'amministrazione.

Un sondaggio condotto dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale ha mostrato il mese scorso che la maggior parte delle aziende straniere in Cina vede ancora il Paese come uno dei suoi principali mercati strategici, nonostante le sfide innescate dalle recrudescenze del Covid-19.

Circa l'86% degli intervistati è soddisfatto delle politiche cinesi sulla stabilizzazione degli investimenti stranieri.

Con l'incessante apertura della Cina, le aziende globali continueranno a condividere i dividendi di sviluppo in futuro.

BlackRock opera in Cina da oltre 15 anni: "riteniamo di dover mantenere un atteggiamento ottimista a lungo termine sul potenziale e la resilienza del mercato cinese", ha dichiarato Tony Tang, capo delle operazioni cinesi dell'azienda. (XINHUA)